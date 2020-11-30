كشفت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود عن حالة الخوف التي عاشتها قبل خضوعها لمسحة فيروس كورونا لـ PCR، التي تتم عن طريق الأنف.

وقالت الدكتورة خلود، عبر مقطع فيديو بثته عبر حسابها في تطبيق “سناب شات”: “كسرت الخوف اللي فيني وتعوذت من ابليس وشربت ماي وايد وبعدين تمكيجت ولبست وهديت لأني رايحة اسوي مسحة”.

وتابعت “انا اول مرة اسوي واشوف وايد ناس يخافون فخفت معاكم يعني” واردفت “سبحان الله شيء مسح على قلبي وقلي يالله قومي تعوذي من ابليس وعدلي نفسك وروحي ريلاكس يالله”.

كما كشفت خلود أنها ستجري عمليتين تجميليتين قائلة “لازم اتحمل لأن في خشم جديد بعد كم يوم فلازم اسوي المسحة”.

وأضافت: “ضريبة الجمال وضريبة الخشم الجديد والأنف راح يصير صوت طبيعي عشان اللحمية راح تتعدل مش بس خشم جديد كمان صوت جديد، عشان الجمال والتنفس الطبيعي راح أتحمل”.

وأردفت الدكتورة خلود: “أنا طبعي الخوف والشيء اللي وايد أخاف منه أسوي عكسه وفجأة تتغير مشاعري، صرت ريلاكس، وأصير أسولف.. شوفوا شلون قاعدة أواسي نفسي خشم جديد”.

وعقبت: “راح يتغير صوتي وشنو النتايج اللي راح أستفيد منها بعد العملية ما راح أحط مكياج وبشرتي راح تتعدل راح تصير بشرتي حلوة وايد أشياء إيجابية من هالعملية”.

وظهرت بعدها الدكتورة خلود وهي تخضع للمسحة وعلقت كاتبة: “والله ما يعور بس خفت اخر شي”.