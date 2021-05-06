أعلنت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود عن إصابتها بفيروس كورونا بعد أن خضعت للفحص رغم عدم معاناتها من الأعراض.

وأوضحت الدكتورة خلود أنها أصيبت بصدمة بعد أن علمت إصابتها بفيروس كورونا، وعلقت: “توني طالعة من مركز “عقيلة” مركز كوفيد19 من نفس المركز الذي أشتغل فيه لمعالجة ومتابعة مرضى كورونا، ولكن هذه المرة أنا المريضة فدشيت بصدمة”.

وتابعت دكتورة خلود “بس يلا الحمدالله انشالله سهلات ومافينا أعراض غير صداع قوي عايشة عالبنادول وأتوقع الصداع من الحديد لان نسبته 4 والعارض الوحيد يلي عندي بس الكحة فكلها عالكمام وانشالله سهلات وهذه آخر مرة أطلع أشوف الشارع”.

وجاء إعلان الدكتورة خلود بإصابتها رداً على سؤال أحد المتابعين عن نتيجة المسحة التي خضعت لها لتوضح أنها جاءت إيجابية. وأضافت :”عشان عمليتي مسوييتها للمحسة، فيني كحة وما توقعت أن تكون كورونا وسويت مسحة عشان العملية والمهم النتيجة ايجابية وتأجلت عمليتي لبعد شهر، وحجر الآن لـ 9 أيام واخلص تاني يوم العيد على ما أتوقع، الله يشفي الجميع”.

وطلبت دكتورة خلود من متابعيها الدعاء لها ونشرت عدداً من رسائل متابعيها الذين تمنوا لها الشفاء عبر ستوري وبمقطع فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي،