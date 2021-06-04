تعرضت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود، للهجوم من قبل معلقين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما كشفت أنها بانتظار طقم أسنان من الذهب الخالص.

وقالت خلود في الفيديو الذي نشرته عبر سناب شات: ”أنا أعشق الذهب وناطرة طقم أسنان من الذهب، وراح أركبها، وكمان أنا أحب أكافئ نفسي كثيرا، لذلك كل شهر لابد أن أشتري قطعة من الذهب لنفسي مكافأة لها، لازم الواحد يحب نفسه، وأنا أحب الذهب كثيرا“.

واعتبر الجمهور ما ستفعله الدكتورة خلود بذخا غير مبرر، خاصة أن أسنانها أيضا لا تحتاج إلى تغيير، وجاء في التعليقات: “وش ذي الهبة الجديدة سمعت أكثر من أحد يبي يسويها أنهم يركبون ذهب على الاسنان”. وحذرتها أخرى من الحسد قائلة: “هذي كأنها تدور العيون تجيها يا شيخه ارحمي نفسك والله ان تجيك عين تتمنين انك ماطلعتي لناس وقتها ما راح احد ينفعك”.

وسخر آخر من قول الدكتورة خلود أنها أصبحت أكثر عقلانية، وكتب: “عقلت لدرجه انها بتركب اسنان ذهب”. وتساءلت العديد من المتابعات عن هذه الموضة الجديدة، حيث تقوم الفتيات بتركيب قطع من الذهب الصغيرة على الأسنان، فيما أكّدت أخريات أنها موضة قديمة للغاية كانت النساء يزيّن أسنانهن بالذهب وعلقت متابعة :” أذكر جدتي كان لها سن ذهب خالص وهي زمان هذي كانت موضة عندهم لما يخلعون السن العادي يركبون بداله سن ذهبي”.