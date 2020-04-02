الدكتورة خلود: “يا كثر فشلتي اليوم بعيد زواجنا”.. فماذا حصل؟!

احتفلت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود مع زوجها الموديل امين بعيد زواجهما الرابع الذي صادف امس الاول من نيسان/ابريل.

ونشرت خلود مقطع فيديو من حفل زفافها وكتبت: “و كأنك أسقيت اضلعي فنبت قلباً متيماً بك 💙💉 ..اليوم عيد زواجنا كملنا ٤ سنوات وربي يديمنا لبعض .. حبيبي امين ربي يخليك لي ولا يحرمني منك و يخليك حق عيالك الحلوين يا اجمل ما خلق ربي”.

ثم نشرت خلود مقطع فيديو لاحتفالهما بهذه المناسبة كاشفة تعرضها لموقف محرج وكتبت “يا كثر فشلتي اليوم بعيد زواجنا 1-4-2020 🙈💔💍 . مستانسه كنت بشوف ردت فعله لما يشوف هديته اخر شي !!!!!! شنوووو صار😂😂💔 “.