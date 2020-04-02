الدكتورة خلود: “يا كثر فشلتي اليوم بعيد زواجنا”.. فماذا حصل؟!

احتفلت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود مع زوجها الموديل امين بعيد زواجهما الرابع الذي صادف امس الاول من نيسان/ابريل.
ونشرت خلود مقطع فيديو من حفل زفافها وكتبت: “و كأنك أسقيت اضلعي فنبت قلباً متيماً بك 💙💉 ..اليوم عيد زواجنا كملنا ٤ سنوات وربي يديمنا لبعض .. حبيبي امين ربي يخليك لي ولا يحرمني منك و يخليك حق عيالك الحلوين يا اجمل ما خلق ربي”.
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. و كأنك أسقيت اضلعي فنبت قلباً متيماً بك 💙💉 . . اليوم عيد زواجنا كملنا ٤ سنوات وربي يديمنا لبعض .. حبيبي امين ربي يخليك لي ولا يحرمني منك و يخليك حق عيالك الحلوين يا اجمل ما خلق ربي👰🏻💙🤵🏻 @amen_90 . هذا مو عرسنا الصجي بس احب الفيديو 👰🏻💙 . 1-4-2016 👰🏻🤵🏻💍 . . #خلود_امين
ثم نشرت خلود مقطع فيديو لاحتفالهما بهذه المناسبة كاشفة تعرضها لموقف محرج وكتبت “يا كثر فشلتي اليوم بعيد زواجنا 1-4-2020 🙈💔💍 . مستانسه كنت بشوف ردت فعله لما يشوف هديته اخر شي !!!!!! شنوووو صار😂😂💔 “.
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. يا كثر فشلتي اليوم بعيد زواجنا 1-4-2020 🙈💔💍 . مستانسه كنت بشوف ردت فعله لما يشوف هديته اخر شي !!!!!! شنوووو صار😂😂💔 . #دكتوره_خلود #خلود_امين .