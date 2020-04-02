الصفحة الرئيسية فن الدكتورة خلود: “يا كثر فشلتي اليوم بعيد زواجنا”.. فماذا حصل؟!

الدكتورة خلود: “يا كثر فشلتي اليوم بعيد زواجنا”.. فماذا حصل؟!

بواسطة -
0 39
الدكتورة خلود وامين يحتفلان بعيد زواجهما

الدكتورة خلود وامين يحتفلان بعيد زواجهما

احتفلت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود مع زوجها الموديل امين بعيد زواجهما الرابع الذي صادف امس الاول من نيسان/ابريل.

ونشرت خلود مقطع فيديو من حفل زفافها وكتبت: “و كأنك أسقيت اضلعي فنبت قلباً متيماً بك 💙💉 ..اليوم عيد زواجنا كملنا ٤ سنوات وربي يديمنا لبعض .. حبيبي امين ربي يخليك لي ولا يحرمني منك و يخليك حق عيالك الحلوين يا اجمل ما خلق ربي”.

View this post on Instagram
f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)">
F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">
F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

. و كأنك أسقيت اضلعي فنبت قلباً متيماً بك 💙💉 . . اليوم عيد زواجنا كملنا ٤ سنوات وربي يديمنا لبعض .. حبيبي امين ربي يخليك لي ولا يحرمني منك و يخليك حق عيالك الحلوين يا اجمل ما خلق ربي👰🏻💙🤵🏻 @amen_90 . هذا مو عرسنا الصجي بس احب الفيديو 👰🏻💙 . 1-4-2016 👰🏻🤵🏻💍 . . #خلود_امين

A post shared by دكتورة خلود💙💉🥇 (@dr_kholodiii) on

ثم نشرت خلود مقطع فيديو لاحتفالهما بهذه المناسبة كاشفة تعرضها لموقف محرج وكتبت “يا كثر فشلتي اليوم بعيد زواجنا 1-4-2020 🙈💔💍 . مستانسه كنت بشوف ردت فعله لما يشوف هديته اخر شي !!!!!! شنوووو صار😂😂💔 “.

View this post on Instagram
f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)">
F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">
F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

. يا كثر فشلتي اليوم بعيد زواجنا 1-4-2020 🙈💔💍 . مستانسه كنت بشوف ردت فعله لما يشوف هديته اخر شي !!!!!! شنوووو صار😂😂💔 . #دكتوره_خلود #خلود_امين .

A post shared by دكتورة خلود💙💉🥇 (@dr_kholodiii) on

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.