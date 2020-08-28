نقلت عدد من المصادر المطلعة أنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيتسهلّ زيارته المرتقبة إلى لبنان، مطلع سبتمبر/ أيلول المقبل، بزيارة الفنانة اللبنانية فيروز.

فقد غرد الصحافي وسيم الأحمر، اليوم الجمعة، عبر حسابه على تويتر قائلا “الرئاسة الفرنسية تؤكد نية ماكرون زيارة السيدة فيروز في انطلياس لدى وصوله إلى بيروت الاثنين”.

الرئاسة الفرنسية تؤكد نية #ماكرون زيارة السيدة #فيروز في انطلياس لدى وصوله إلى #بيروت الاثنين @France24_ar — Alahmar Wassim (@walahmar) August 28, 2020

ومن بين المعلومات الأخرى، التي نقلها الأحمر عن الرئاسة الفرنسية، أنّ ماكرون القادم إلى بيروت للمشاركة في احتفالات مئوية إعلان دولة “لبنان الكبير”، سيزرع أرزة، كما ستحلق طائرات “دورية فرنسا” في سماء لبنان.

بدوره علق الفنان اللبناني وسيم الامير على الزيارة المرتقبة بتغريدة قال فيها: “الرئاسة الفرنسية تؤكد نية الرئيس ماكرون زيارة السيدة فيروز في انطلياس لدى وصوله إلى #بيروت الاثنين…أنني أجزم ليس من رئيس او نائب أو وزير او أي مسؤول لبناني قام بتلك المبادرة او تم الاتصال بها هاتفيا ً…انها فيروز ترحلون جميعكم وتنبذكم نار جهنم وتبقى هي حتى زوال الكون”.

أما الفنانة كارول سماحة فعلقت كاتبة: “ولأنها رمزٌ حقيقيٌّ ل #لبنان صوتها ملك للوطن ولجميع اللبنانيين..! لم تدعم يوما خطا سياسيا ولم تتلون ولم تتلوث بشعاراتهم ، إنها #فيروز !”.

ولأنها رمزٌ حقيقيٌّ ل #لبنان صوتها ملك للوطن ولجميع اللبنانيين..!

لم تدعم يوما خطا سياسيا ولم تتلون ولم تتلوث بشعاراتهم ، إنها #فيروز ! https://t.co/AQHZFhKgxe — CAROLE SAMAHA (@CAROLE_SAMAHA) August 28, 2020

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