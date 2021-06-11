شاركت جوهرة، الراقصة الروسية المقيمة في مصر، متابعيها على حسابها على انستغرام مجموعة صور جديدة لها رصدت لحظة استمتاعها بوقتها

وظهرت جوهرة في الصور بالمايوه البكيني وهي تلهو في حوض السباحة مع مجموعة من صديقاتها.

وكانت جوهرة قد طالبت فيها بإحترام الراقصات وتقدير أن الرقص هو فن، وتمنت من كل فنان أن يكون فخور بنفسه وبالفن الذي يقدمه طالبةً منهم عدم السماح لأحد بتدمير ثقتهم بنفسهم.

وجوهرة راقصة روسية اسمها الحقيقي “إيكاترينا أندريفا” اشتهرت في مصر باسم جوهرة وذاع صيتها هناك خلال فترة قصيرة نظرًا لجمالها ورقصها الشرقي المتقن، إلى جانب أنها تمتلك مدرسة خاصة في تعليم الرقص الشرقي في مدينة موسكو.