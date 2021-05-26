شاركت الراقصة الروسية جوهرة مع متابعيها صورتين جديدتين في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، إذ ظهرت بفستان قصير مكشوف عن صدره بإطلالة مثيرة على البحر، ولفتت جوهرة أنطار متابعيها بجمالها وجاذبيتها.









وكانت جوهرة قد نشرت قبل أيام فيديو في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيه وهي تقوم بوصلة رقص في أحد صفوف التعليم، وأرفقت جوهرة الفيديو برسالة طالبت فيها بإحترام الراقصات وتقدير أن الرقص هو فن، وتمنت من كل فنان أن يكون فخور بنفسه وبالفن الذي يقدمه طالبةً منهم عدم السماح لأحد بتدمير ثقتهم بنفسهم.