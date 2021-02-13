نشرت الراقصة الروسية الأصل جوهرة ، فيديو طريف وغريب في الوقت عينه في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيه وهي تستلقي على فراشها لتظهر فجأة بعدها في حوض السباحة تحت الماء من ثم في فراشها بعد أن إبتلعت القليل من المياه.

لاقى الفيديو المركب بطريقة إحترافية رواجاً واسعاً في صفوف متابعيها الذي أثنوا على طرافتها، وإتقانها تصوير المشهد التمثيلي بأسلوب لافت.

يذكر أن جوهرة شاركت في فيلم “الفلوس” مع الفنان تامر حسني الذي طرح شهر ديسمبر الماضي وحقق إيرادات عالية في شباك تذاكر السينما المصرية والعربية.