فاجأت الراقصة الروسية والمقيمة في مصر جوهرة متابعيها على حسابها على انستغرام بنشرها مجموعة من الصور الجديدة التي ظهرت خلالها بإطلالة تشبه بإطلالة سابقة للنجمة الامريكية كيم كاردشيان خلال فعاليات حفل “ميت غالا”.

، وقد اثارت اطلالة جوهرة سخرية العديد من متابعيها، حول تشبهها بالنجمة الأمريكية.

وظهرت جوهرة وهي تسير على أحد الكباري في القاهرة، بفستان أسود طويل، ببطانة شفافة من أسفل منطقة الركبة، وتعمدت على إخفاء وجهها بوشاح أسود، على طريقة كيم كاردشيان، التي ظهرت هي الأخرى بقناع أسود أخفى ملامح وجهها تمامًا.

وأرفقت «جوهرة»، على صورها تعليق بالإنجليزية، قالت فيه: «أشعر بالحرية عندما لا أرى أي شخص، ولا أحد يعرف اسمي».

وسرعان ما لاقت صور الراقصة الروسية، تفاعل الآلاف من المتابعين عبر حسابها بتطبيق «انستجرام»، إذ سخر الكثير من إطلالتها، التي تشابهت مع إطلالة «كاردشيان» في «ميت جالا». وجاء من أبرز التعليقات، «كيم كاردشيان كوبري عباس»، «كيم كاردشيان عملتها الأول»، «عاملة نفسك كيم يعني؟»، «جوهرة كاردشيان»، «عايزة تقلدي كيم كاردشيان».

وقبل يومين، فاجأت النجمة الأمريكية وعارضة الأزياء كيم كاردشيان، متابعيها من مختلف أنحاء العالم، بظهورها بإطلالة غريبة، أثناء وجودها على السجادة الحمراء، في فعاليات مهرجان «ميت جالا». وظهرت «كاردشيان»، مرتديةً قميصًا طويلًا وبذلة داخلية، وقفازات بطول الكوع وPantaleggings مع الكعب العالي المدمج، وقناع حجب الوجه كليا، وغطى حتى عينيها، إذ جاءت ملابسها من تصميم شركة الأزياء العالمية Balenciaga.