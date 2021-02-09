باتت الراقصة الاستعراضية الروسية جوهرة، ونجم المهرجانات الشعبية حسن شاكوش في مأزق كبير، بعدما قدمت هيئة المصنفات الفنية في مصر محضرا ضدهما، وذلك بسبب إقامتهما حفلة بمنطقة مصر الجديدة بدون حصول الأولى على ترخيص لممارستها الرقص، وارتدائها أزياء مخالفة لمصنفات الرقص، فضلا عن عدم حصول شاكوش أيضا على ترخيص للغناء.

وقالت الهيئة إن مأمورية الضبط القضائي بالرقابة على المصنفات الفنية حررت المحضر بعد الإعلان عن حفلة تجمع بين جوهرة وحسن شاكوش في ملهى ليلي بمنطقة مصر الجديدة، وعلى الفور تواجدت الرقابة في موعد ومكان الحفل وتم تحرير قضيتي جنح مباشرة.

وأضافت أن جوهرة اتهمت في الجنحة بتهمة الرقص بدون ترخيص، فضلاً عن ارتدائها بثياب غير قانونية، وغير مطابقة للمصنفات، كذلك إتيانها بحركات مثيرة من شأنها إثارة الغرائز، وأما القضية الأخرى للمطرب حسن شاكوش لعدم حمله أي ترخيص أو مصنف فني خاص به نهائيا.

ونشرت جوهرة عبر صفحتها الرسمية بإنستغرام، مقاطع فيديو برفقة حسن شاكوش وهي ترقص على أنغام أغنياته وعلقت قائلة:”حقيقي إحنا قدمنا شو رائع..محتاجين انشر فيديوهات تاني من الحفلة؟”.

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وسبق وحررت نقابة المهن الموسيقية في مصر، محضرًا ضد حسن شاكوش؛ لمخالفة قانون النقابة رقم 35 لسنة لسنة 1978 وتعديلاته، ومخالفة قانون النقابة بمنع مطربي المهرجانات من إقامة الحفلات.

وعاقبت النقابة شاكوش، بعد طرح أغنيته الجديدة ”100 حساب“، وذلك لتجاوزه قرارات النقابة بشأن منع نجوم المهرجانات من ممارسة المهنة.

وتواصل حينها نقيب الموسيقيين في مصر هاني شاكر مع الشركة المنتجة للأغنية لوقف عرضها، بالإضافة لفرض غرامة مالية كبيرة على حسن شاكوش لعدم احترامه قرارات النقابة بشأن منعه مع 23 مطربا شعبيا من تسجيل أي أغانٍ جديدة أو التعامل معهم، وهو ما يعد مخالفاً لنصوص القانون في مصر.

وقال سكرتير نقابة المهن الموسيقية، أحمد رمضان، إن القرارات كانت واضحة منذ البداية وغير قابلة للتهاون بشأن عقوبات أغاني المهرجانات، مؤكدًا أن شاكوش تجاوز هذه القرارات وأصدر الأغنية مع المطرب أحمد سعد.

وسبق ورفض جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، إجازة إعلان لإحدى شركات المحمول باستخدام أحد المطربين غير المصرح لهم بالغناء وهو حسن شاكوش، بعد الاستعلام عنه من نقابة المهن الموسيقية وثبت عدم التصريح له بالغناء أو اكتسابه العضوية العاملة أو المنتسبة.