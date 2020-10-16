استعرضت الفنانة والراقصة المصرية دينا جمالها بمجموعة صور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها لصالح مجلة “Elle العربية” وذلك عبر حسابها على انستغرام.

وظهرت الراقصة دينا في الصور بإطلالة جريئة حيث ظهرت مرتدية فستان أسود قصير، وفى صورة أخرى ظهرت وهي ترقص، وعلقت دينا على الصورقائلة: “شكرًا جزيلًا للفريق الذى عمل في هذه الجلسة بحبكم”.

وتشارك دينا في فيلم “سقراط ونبيلة”، من تأليف عبد الفتاح كمال، وبطولة أشرف عبد الباقي وأحمد فتحي وشريف أبو هميلة ومحمد فهيم وسامي مغاوري ومحمد عبد العظيم والوجه الجديد ملك والوجه الجديد فادي أشرف،

وتدور أحداث الفيلم، الذي يعود الفنان أشرف عبد الباقي للسينما بعد غياب طويل، في إطار كوميدي اجتماعي حول شاب وفتاة يفصلهما المستوى الاجتماعي لكن تجمعهما رؤية متقاربة للعالم تتصادم مع رؤية الجيل الأكبر المتمثل في والديهما، فيما يحاول كل من الشاب والفتاة أن يثبت ذاته في مواجهة رغبات أبيه السلطوية، كل بطريقته.