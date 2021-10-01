علقت الفنانة والراقصة المصرية دينا، على سؤال طرحه الإعلامي العراقي نزار الفارس، على الراقصة والفنانة فيفي عبده خلال استضافتها في برنامج «مع الفارس»، ويقول «هل تريدين بعد موتك أن يكتب علي قبرك الراقصة».

وكان سؤال المذيع العراقي نزار الفارس للفنانة فيفي عبده، عند استضافته لها في الحلقة الجديدة من برنامجه، المقرر إذاعتها غدا الجمعة، عبر قناة «الرشيد» العراقية، قد أثار جدلا على السوشيال ميديا، بعد نشر البرومو الدعائي للحلقة.

وأظهر البرومو الدعائي للحلقة صدمة الفنانة فيفي عبده من السؤال، ولكن لم يتبين إجابتها الكاملة علي السؤال، ولكنها أكدت أن الله هو من سيحاسبها وليس العباد.

أما الراقصة دينا فقد علقت بدورها علي هذا السؤال حيث اجابت ردا على سؤال: «يتكتب اللي يتكتب، خلاص هكون مشيت، وبعدين وقتها هيتكتب في الجرايد وفاة الراقصة دينا، وساعتها مش هزعل لأني مش هكون موجودة».