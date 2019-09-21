السبب من وراء غياب ” دينا الشربيني ” عن حفل إفتتاح مهرجان الجونة السينمائي

تشارك الفنانة المصرية ” دينا الشربيني ” بالحضور في فعاليات مهرجان ” سلا ” لأفلام المرأة في دورته ال 13 والمقام في دولة المغرب .

حيث تشارك في عضوية لجنة تحكيم مسابقة الفيلم الروائي الطويل .

وهو ما تسبب في عدم مشاركتها في حفل إفتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2019 .

وأعربت دينا الشربيني عن سعادتها بالمشاركة في مهرجان سلا قائلة : ” مبسوطة إني أنا في المغرب وفي مهرجان سلا خاصة وأنه يهتم بأفلام المرأة .. يارب أكون أد المسئولية اللي هما ادوهالي ” .

ومن المتوقع أن تعود دينا لحضور ما يتبقى من فعاليات مهرجان الجونة المستمر حتى يوم الجمعة 27 سبتمبر .