السبب من وراء غياب ” دينا الشربيني ” عن حفل إفتتاح مهرجان الجونة السينمائي

النجمة المتألقة المحبوبة دينا الشربيني 😘🥰 في حفل افتتاح الدورة الثالثة عشر للمهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا بالمملكة المغربية الذي انطلق يوم الاثنين 16شتنبر 2019 و يستمر لغاية السبت 21 منه. دينا الشربيني تشارك كعضو لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للفيلم الروائي الطويل. دينا_الشربيني #ديناالشربيني #ديناالشربينى #دينا_الشربينى #المهرجان_الدولي_لفيلم_المرأة_بسلا #المغرب #الرباط_سلا #زي_الشمس #شفيقة_و_متولي #الحفلة #جواب_اعتقال #هروب_اضطراري #هيبتا #سمير_ابو_النيل #كذبة_كل_يوم #بني_آدم #البعض_لا_يذهب_للمأذون_مرتين #dinaelsherbiny #dina_elsherbiny #dina_elsherbinyy #zay_elshams #fiffs13 #fiffs2019 #fiffs #salé #morocco #maroc #festival_international_du_film_de_femmes