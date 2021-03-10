قالت الفاشينيستا السعودية ألين سليمان إنها تعرضت للسرقة من العاملة المنزلية والتي اتهمتها بأنها استولت على قطع وماركات عالمية من ملابسها وأحذيتها باهظة الثمن.

وأوضحت ألين سليمان في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها في “سناب شات” أنها اتخذت الإجراءات القانونية تجاه الواقعة، حيث تواصلت مع الأجهزة الأمنية إلى أن تم القبض عليها، محذرة في الوقت ذاته من التعامل مع الخادمات بدون الحذر والحيطة.

وفي تفاصيل الواقعة، قالت الين سليمان: “لدي غرفة مليئة بالملابس باهظة الثمن من أغلى وأفخم البراندات بحكم عملي كموديل، هذه الغرفة تشبه المعرض كبيرة جداً، لا أغلقها، أتركها دائماً لخادمتي لتنظيفها وترتيبها، ولكن في يوم فوجئت بكلبتي تنبح كثيراً كلما دخلت الخادمة تلك الغرفة”.

وأفادت بأنها “لم تنتبه في البداية لنباح كلبتها وأنها ظلت على هذا الوضع فترة طويلة، وفي يوم كانت عندي صديقة شاهدت كلبتي وهي تنبح على الخادمة، فقالت لي صديقتي إن هذه الخادمة تسرق شيئا من الغرفة وإن الكلبة تعلم ذلك”.

وتابعت أنها “قررت أن تغلق الغرفة كليا لفترة، وبمجرد أن أغلقتها ولم تعد تدخلها، تفاجأت بالكلبة لم تعد تنبح عليها، وأن رد فعل الخادمة تجاه قرار إغلاق الغرفة صدمها”.

وقالت: “جاءت لي يوما تقول هو حضرتك لا تثقي فيني لماذا أغلقت الغرفة، فرددت عليها حتى لا أتعبك يكفي عليكِ الصالة وباقي الغرف، لتصيح بشكل غريب وغير مفهوم لكي أفتح الغرفة”.

وأردفت سليمان أنها “ذات يوم ذهبت مع أصدقائها في أحد الأماكن وعند عودتها أخبرها جيرانها أنهم رأوا الخادمة وهي تنقل بعض الملابس والأحذية وتضعهم في مكان بالخارج، وأنها على الفور اتصلت بالشرطة وتم القبض عليها”.

وكانت إلين سليمان قد حسمت الجدل المثار حول جنسيتها الحقيقية والتشكيك في سعوديّتها، مؤكّدة أنّ جنسيّتها الحقيقية سعوديّة وليست يمنية كما يعتقد الكثيرون.

وقالت إلين في تصريحات تلفزيونية سابقا: “أول شيء بحترم الجنسية اليمنية لأنها أصل العرب.. ثانيًا أنا ما ألوم الناس لإن بيطلع المشهور ويحبونه الناس ما يقول عن جنسيته الحقيقية ويدعمونه.. وفي الآخر يكتشفوا إنه جنسية أخرى وكذب عليهم”.