أثارت الناشطة السعودية أمل الشهراني موجة من الجدل والغضب على مواقع التواصل بسبب إطلالة جريئة لها بالبكيني على البحر وذلك عبر صورة نشرتها على حسابها على انستغرام.

إطلالة أمل الشهراني جاءت خلال استجمامها في البحر أثناء عطلتها الصيفية حيث كانت ترتدي “مايوه” بكيني من قطعتين أظهر تفاصيل جسمها بالكامل لتنهال عليها التعليقات التي غلب عليها طابع الانتقاد والهجوم.

وكانت أمل الشهراني قد أعلنت مؤخراً أنها مطلقة ويتيمة، وتعاني من الوحدة، كاشفة عن تعرضها للتنمر بتعليقات مسيئة وجارحة، حيث ظهرت في فيديو هي تبكي وتقول “انا طير مكشور جناحه ما عندي اهل ما عندي سند ما عندي غير رب العالمين ليش تأذوني؟”.

يذكر أن أمل الشهراني كانت قد أصبحت مشهورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي كونها ناشطة في مجال الدفاع عن المرأة، حيث كانت تقوم بتوعية النساء بحقوقهن القانونية وفي عام 2017 شاركت في مسابقة “الكويت كروس فيت” الرياضية، وفي عام 2019 أصبحت أول سعودية تشارك في بطولة “كروس فيت” العالمية.