تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديد لمشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية أميرة الناصر ظهرت فيه وهي تقبل قدم زوجها مشعل الخالدي.

الفيديو الذي وصفه كثيرون بالمقزز أظهر أميرة الناصر وهي توقظ زوجها من النوم عن طريق تقديم قدمه وهو ما أثار استياء الجمهور.

ووثقت أميرة الناصر مقطع فيديو عبر حسابها في تطبيق ”سناب شات“ وهي تحضر لمأدبة الإفطار، كاشفة عن إعجابها بالمكان المميز الذي تقيم فيه رفقة زوجها، حيث يقضيان ”شهر العسل“ بعد عودتهما لبعضهما مجددا.

وأظهرت أميرة الناصر زوجها مشعل الخالدي وهو نائم في غرفة، وذهبت لتوقظه من نومه قبل دقائق من الإفطار، حيث قالت إنها ستصطحبه لتناول وجبة الإفطار في الفندق المقيمين فيه.

وظلت أميرة الناصر توقظ زوجها وهي تقبل رأسه ويده، وما أن بدأ يفيق من نومه حتى طلب منها تقبيل قدمه بقوله ”بوسي رجولي“، قبل أن تندهش من مطلبه.

وبعدها رضخت أميرة الناصر لمطلب زوجها قائلة ”وليش ما أبوس رجولك“، وعندما بدأ يتراجع أصرت على موقفها وقبلت قدمه وهي توقظه من نومه.

وجاء في بعض التعليقات “مو معقووول بدك تبوسي رجلو تصطغلي منك الو شووو دخل ناس تشووف هالقرف والمرض واللله عيب”…وجاء في تعليق آخر “هذي الحركه تطيحين من عينه الذكور تسترخص المرأه الي تذل نفسها رجال الزمان القديم صح تبوس رجله ويصير لها خادم مب شباب التكتوك مال الحين”…وتابع آخر “الموضووع مو رجل وغيرو كل جسم الإنسان مهم وغالي للطرف التاني لكن الموضوع ليش كل هيدي الدعايه وانعدام الخصوصية ليش معرين حياتكن ولمين”.

وكانت أميرة الناصر قد عادت لزوجها مجدداً بعد أن اكتشفت أنها حامل بطفلها الثاني منه، ورافق عودتها له ضجة كبيرة خاصةً أنها كانت قد صرحت منذ مدة أنه عنفها بطريقة وحشية وشاركت صُور لها تظهر أثار التعنيف على جسدها، وبناءاً على ذلك وقع الطلاق بينهما ضمن وصلة ردح بينهما عبر السوشال ميديا.