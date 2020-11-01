فاجأت الفنانة السعودية الشابة جود عزيز متابعيها على انستغرام بإطلالة مختلفة احتفالا بعيد الرعب الأمريكي “الهالوين”.

ونشرت جود عزيز عبر حسابها على انستغرام مجموعة صور ظهرت فيها ترتدي ملابس تنكرية بيضاء في تجسيد “ملاك”.







فيما جاءت التعليقات على الصور منقسمة حول ابداء الاعجاب بإطلالتها حيث كتب احدهم “ملاك يتنكر علي هيئه ملاك وش ذا التناقذ” فيما انتقد اخرون احتفالها بالهالوين حيث كتب اخر “هالوين يا بنت عزيز م يجوز الله يهديج”.

يذكر ان جود عزيز تواجه بعض الانتقادات والاتهامات بإثارة الجدل من أجل الشهرة. حيث كانت قد أعلنت في فترة سابقة عن ارتداء الحجاب، مؤكدة أن القرار ليس كما يشاع بأنه رغبة في إثارة الجدل من أجل تحقيق الشهرة، بل ارتدته عن اقتناع منها قبل ان تعود وتخلعه بشكل مفاجىء.