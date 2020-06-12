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أعلنت الإعلامية السعودية روزانا اليامي عن ارتدائها الحجاب بمقطع فيديو قصير ظهرت فيه محجبه وعلقت كاتبة: “اجمل القرارات التي تتخذها فجأة بقناعة عظيمة وايمان كبير”.

وبعد أن أثار قرار روزانا المفاجئ استغراب متابعيها، أكدت أنها سعيده جدا وقالت في تصريح لموقع فوشيا لـ”فوشيا”: ارفض التدخل في أي أمر يخص أهلي وزوجي وقرارات حياتي الشخصيه بعد اليوم وهذا أحد قرارتي الشخصيه والنابعة من قناعة عظيمة وجاءت بشكل مفاجيء”. وأضافت:”أنا جدًا سعيدة بهذا القرار الذي اتخذته، وأطالب الجميع بعدم تداول قرار حجابها لأنه امر خاص بيني وبين الله”.

يذكر أن روزانا اليامي كانت قد أعلنت منذ أقل من عام زواجها بشكل مفاجئ ونشرت على حسابها على “انستغرام” صوراً وفيديوهات من عقد قرانها وعلقت: “رب اجعله بي حفيًا”.