حرصت الناشطة السعودية فوز العتيبي على معايدة متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي على طريقتها بمناسبة اول ايام عيد الفطر.

وظهرت فوز العتيبي في الفيديو، الذي نشرته عبر حسابها على انستغرام، وهي ترقص مع زوجها أحمد السالم على انغام “يا منور سنيني” للفنان راشد الماجد.

يذكر أن فوز العتيبي من الشخصيات السعودية المثيرة للجدل بسبب تصرفاتها إطلالاتها وتصرفاتها الجريئة.

وسبق أن فاجأت فوز العتيبي متابعيها بظهورها وهي تلف نفسها ببطانية مع ظهور اكتافها عارية بينما كانت تقفز وتقترب لزوجها الذي كان ممددا على الاريكة قبل ان تقوم بالارتماء في حضنه.