احتفلت الفاشينيستا السعودية فوز العتيبي بعيد زواجها الثاني من زوجها أحمد الموسى وذلك بطريقة رومانسية وجديدة.

وحرصت فوز العتيبي على مشاركة جمهورها ومتابعيها لحظات الاحتفال بعيد زواجها إذ نشرت عبر حسابها في تطبيق سناب شات”، مقطع فيديو للطائرة التي استقلتها إلى المنزل في منطقة القصيم لكتابة العقد. وعلقت العتيبي على الصورة كاتبة:”احتفالا بمرور سنتين على ارتباطنا.. الطيارة اللي رحت فيها لبيتنا بالقصيم عشان كتابة العقد”.

كما نشرت فوز عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو في غاية الرومنسية لها مع زوجها في عربة من الطراز القديم تشبه عربة سندريلا وهي تحتضن زوجها بأجواء من المحبة الواضحة بينهما.

أحدثت الناشطة السعودية، المثيرة للجدل، فوز العتيبي ضجة على منصات التواصل الاجتماعي بنشر عقد زواجها على الملأ، وكشفت عن الشروط التي وضعتها في العقد ومن بينها شرط يمنع زوجها من الزواج عليها.

وأحدثت فوز العتيبي ضجة بتعليقها على عقد زواجها، حيث استكملت هجومها على من وصفتهم بـ”ضرائرها”، بعد مقطع فيديو قالت فيه إن هناك من يحاول الإيقاع بينها وبين زوجها زويحرضونه عليها.

وفي حسابها الشخصي على تطبيق سناب شات نشرت فوز العتيبي مجموعة من الصور بينها صورة تضمنت أصل عقد زواجها وعلقت عليها الناشطة السعودية وكتبت: “وذا العقد اللي يصيحون عليه بالتويتر للحين، أبوي اللي هو أبوي لما جاب لي الكتاب أكتبما تدخل وقال بكيفك اكتبي اللي تبين ويمكن وافق أحمد أبوي أكثر واحمد انبسط لي وباركلي وارتاح لأنه تأكد إنه أحمد شاريني”.

وتضمن عقد زواج فوز العتيبي مجموعة من الشروط وكتب فيه: “اشترطت الزوجة خادمة، ومنزل مستقل بالرياض، لا يؤذيها بالقول أو الفعل، ولا يتزوج عليها، وإذا طلقها بدون رغبتها يعوضها بمبلغ 500 ألف ريال سعودي لا يمنعها من حقوقها النظامية..