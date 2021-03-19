أكدت الاعلامية السعودية لبنى عبد العزيز، مذيعة قناة روتانا خليجية، على رفضها لتعدد الزوجات معتبرة انه من المستحيل ان يستطيع رجل ان يعدل في العاطفة بين زوجاته.

وقالت لبنى عبد العزيز، خلال لقائها في حلقة الامس من برنامج “طارق شو” على قناة “روتانا خليجية”،، إنه ليس لديها أي مشكلة مع الرجل ولكن مشكلتها مع “المفاهيم”، مضيفة: “الإنسان العاقل موحّد.. والعدل في العاطفة مستحيل”.

وعن تحليل الشرع لأربعة زوجات قالت لبنى “الله سبحانه وتعالى لما يحلل يحلل في اوضاع معينة لحالات معينة ما يصير هو الاصل”.

وعن مبدأ العدل بين الزوجات، استشهدت لبنى بالحديث النبوي الذي قال فيه الرسول “اللَّهمَّ هذِه قِسمَتي فيما أملِكُ ، فلا تَلُمني فيما تَملِكُ ، ولا أملِكُ” وعلقت قائلة “الرسول ما قدر يعدل”.

وأضافت: “الآن وضعنا غير والمجتمع غير والحياة غير، ونسبة البنات التي تستطيع تؤسس حياتها وتختار حتى زوجها غير الأول”.

وقال “طارق” إن الزواجات الناجحة هي الزواجات التقليدية أما الزواج عن حبها فكلها فاشلة، فردت “عبد العزيز”: بعض الزواجات يطلب الشخص من الفتاة الزواج فتشير له إلى باب بيتها ويتزوجوا والأمور طيبة، هذه النوعية من الزواجات صعب فيها التعدد.