السعودية هند القحطاني تعلن دعمها للمثليين: “الحرية لا تجزأ”.. فيديو

في خطوة مثيرة للجدل، أعلنت الموديل السعودية هند القحطاني دعمها صراحة للمثليين الجنسيين وذلك عبر فيديو نشرته عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت هند القحطاني في الفيديو: “أنا أعلن تضامني مع المثليين لأن الحربة لا تجزأ بمعنى مثل ما أنا أطالب في حريتي في ارتداء الحجاب او نزعه فأنا مستحيل اكون ضد حرية اشخاص يطالبون باحترام ميولهم الجنسي المختلف “.

وقد تصدر اسم هند القحطاني المقيمة خارج السعودية مواقع التواصل الاجتماعي، ودخل الوسم الذي يحمل اسمها ترند موقع ”تويتر“ الذي يستقطب ملايين المغردين السعوديين، حيث حرص الكثير منهم على انتقاد موقفها من المثليين.

وقد طالب البعض هند القحطاني التي تثير الجدل على الدوام بآرائها حول بعض القضايا الاجتماعية والدينية، بعدم الظهور على أنها سعودية، لأن آراءها تسيء للمملكة ككل وتعارض قوانينها، على حد وصف البعض الآخر.

يذكر أن المثلية الجنسية مخالفة للقوانين المستمدة من الشريعة الإسلامية في السعودية، لكنها تلقى مزيدًا من الانتشار في العالم، ويحظى المثليون باعتراف رسمي وحقوق أقرتها القوانين في بعض الدول.