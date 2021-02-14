تصدر هاشتاغ #سوالف_هيون و “هيا الغماس” قائمة الترند للموضوعات الأكثر تداولا بين مستخدمي تطبيق“تويتر” في المملكة اليوم بعد قيامها بنشر فيديو لها مع زوجها عن طريق الخطأ.

وانتشر الوسم بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي سريعا بعدما قامت مشهورة سناب شات السعودية هيا الغماس صاحبة حساب سوالف هيون بنشر فيديو كشفت فيه عن وجهها لأول مرة على المتابعين ثم حذفه سريعا وهو ما فسره رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالخطأ الفادح الذي وقعت فيه هيا الغماس.

وظهرت هيون الغماس في الفيديو الذي نشرته على سناب شات وهي تحتفل مع مع زوجها على شواطئ جزيرة فرسان بجازان بعيد الحب وكشف المقطع عن وجه هيون لأول مرة وأوضحت هيون أنهما يقضيان احتفال عيد الحب في جزيرة فرسان هذا العام بسبب قيود السفر بسبب فيروس كورونا.

وانقسم المغردون حول تعمد هيا الغماس نشر صورتها لإثارة الضجة وتسليط الضوء عليها من المتابعين فيما دافع أخرون عنها مؤكدين أنها نشرت صورتها بالخطأ وخاصة أنها لم تظهر بكامل أناقتها وماكياجها.

وتعتبر هيا الغماس من النساء المحافظات والملتزمات اللواتي يحتفظن بحياتهن الشخصية بعيدًا عن عيون الناسوهي متزوجة من رجل الأعمال السعودي”عبدالعزيز البجادي”.