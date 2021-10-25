أثارت السعودية رهف القحطاني الشهيرة بـ “وذ نكهة” الجدل بعد انفعالها وتهدديدها بمقاضاة أي شخص يستخدم عبارتها في اي مشروع تجاري واعتبارها نفسها أشهر شخصية في المملكة العربية السعودية.

فقد ظهرت مشهورة سناب شات رهف القحطاني والمشهورة في المملكة العربية السعودية بـ ” وذ نكهة”، في مقطع فيديو قامت فيه بالتهديد والتوعد لمنتقديها أو من يستغل اسمها في أي شيء تجاري، بأنها ستقوم بمقايضتهم قانونيًا.

وقالت رهف القحطاني : ” إذا بطري أسمهي أرفعلك تحية، مهو لأني شخصية مشهورة أبدًا، بس لإنك ما تقدر توصل للي أنا وصلتله، في مدة قصيرة، أشتهرت، لا مدن الرياض توقفت من الزحمة ولا موكب مشي وراك، ولا يوجد عند الأوتيل ناس تنتظرك بثلاث والأربع ساعات، ناس زحمت الأوتيل تنتظر متي رهف تنزل، أنا سويت أكبر رجة في نجران، ولا يوجد أي مشهور سوي هيك من قبل”.

وتابعت القحطاني” :”أنا خلاص ثبتت الاسم تجاريا باسمي؛ أنا يعني أي فود ترك يفتح باسم ذو نكهة أو أي مشروب وذ نكهة أو أي كوفي بوذ نكهة أو أي شئ يخص وذ نكهة، أنا مثبتة الاسم يعني أرفع قضية وأنا ما ودي بالمشاكل”،

واستكملت حديثها قائلة : “أي واحد يبى يفتح بذو نكهة يتواصل مع مدير أعمالي أو يرجع لي أنا وبعدين أقرر يفتح، لكن ما تفتح كذا الدنيا إيش فوضى”، مردفة:”ثبتنا الاسم فأرجعولي أنا”.

وقد أثار مقطع الفيديو السخرية من المتابعين عن كونها مغرورة وتثق بنفسها كثيرًا، حيث جاءت التعليقات على الفيديو، ما بين منتقد أو ساخر.