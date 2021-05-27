يُرتقب وصول الملحّن اللبناني سمير صفير إلى مطار بيروت اليوم بعد مرور نحو شهر ونصف شهر على اعتقاله من قبل السلطات السعودية، كما نقلت صحيفة “الاخبار” عن مصادر وصفتها بالمطلعة على التحقيقات معه.

فيما ذكر موقع “الفن” اللبناني، أن التحقيقات التي أجريت مع سمير صفير لأيام طويلة وتحليل هواتفه المحمولة والحاسوب الخاص به، أدت الى إتخاذ قرار الترحيل الى الأراضي اللبنانية لأسباب تتعلق بالرأي وبعض المواقف السياسية ليس إلا، مع الإشارة الى أن ثمة من أكد وجود تسريبات وصلت الى الجهات الأمنية السعودية حول سمير، ويُقال إن مصدرها لبنان، وتصب في خانة شبهات جرى التأكد منها، لمعرفة صحتها من باطلها.

وتجدر الإشارة إلى أن الملحن اللبناني يُقيم في الرياض بشكل دائم منذ نحو تسعة أشهر، بعدما كان يتردد إليها بشكل دوري في السنوات الخمس الأخيرة. وقد جرى توقيفه بعد مدة من نشره صورة يشكر فيها ولي العهد السعودي لمنحه لقاح كورونا، إذ تسبّبت هذه الصورة بنبش التغريدات والمواقف القديمة له التي كان مناهضاً فيها للسعودية.