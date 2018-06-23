الشرطة المغربية تلقي القبض علي شاب هدد ماجدة الرومي بالقتل بعد إعلان مشاركتها في مهرجان “موازين”

تورط شاب مغربي في قضية تعرّضه الى الفنانة اللبنانية ​ماجدة الرومي​ بعد أن أرسل لها رسالة تهديدا بالقتل عبر حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء هذا التهديد بعد إعلانها منذ أيام عن المشاركة في المهرجان الفني “​موازين​” في الرّباط.

وعلى إثر هذا التهديد إتخذت السلطات الأمنية التدابير اللازمة، واعتقلت المتهم وأبقته تحت المراقبة إلى حين تقديمه للنيابة العامة واستكمال البحث والتحقيق معه، بتهمة “ال​تهديد بالقتل​ والمس بالسّلامة الجسدية للأشخاص”.

كانت قوات الشرطة المغربية قد أجرت تحريات تقنية دقيقة مكنتها من الوصول إلى المشتبه به، وإلقاء القبض عليه في منزله في قرية “الخلايف” القريبة من مدينة برشيد المغربية.