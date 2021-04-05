أغلقت قوات الشرطة مساء أمس (الأحد)، مقهى يملكه مطرب المهرجانات حسن شاكوش في مدينة نصر، بعدما تبيّن مخالفته للقانون وعدم حصوله على ترخيص لمزاولة العمل.

وكانت قوات الشرطة قد تلقت بلاغاً من الأهالي بافتتاح مطرب المهرجانات للمقهى بدون الحصول على ترخيص بذلك، فتوجه عناصر الشرطة الى المقهى، وبالفحص والتدقيق تبين مخالفته الفعلية وعدم حصوله على تراخيص واستحواذه على الرصيف وقطع الطريق العام، فاتّخذت الإجراءات القانونية ضد شاكوش وخُتم المقهى بالشمع الأحمر، وأُحيلت الواقعة إلى النيابة العامة للتحقيق فيها.

ويُعد هذا المقهى أول مشروعات حسن شاكوش الخاصة بعيداً عن المجال الفني.

يُذكر أن هذه المخالفة القانونية ليست الأولى لشاكوش في 2021، ففي شباط/فبراير الماضي، حرّرت مأمورية الضبط القضائي في الرقابة على المصنّفات الفنية محضراً ضده بتهمة الغناء بدون ترخيص.

وتم تحرير المحاضر بعد الإعلان عن حفلة تجمع بين جوهرة وحسن شاكوش في ملهى ليلي في منطقة مصر الجديدة، فجاءت الرقابة في الموعد المحدّد للحفل وتم تحرير قضيتي جنحة مباشرة، بتهمة الرقص بدون ترخيص، فضلاً عن ارتداء جوهرة بدلة للرقص غير قانونية وقيامها بحركات تثير رواد المكان، كما تم تحرير القضية الثانية لحسن شاكوش لعدم حمله أي ترخيص أو مصنف فني خاص به نهائياً.