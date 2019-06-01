الشركة المتحدة تتكفل بعلاج الفنان حسن حسني

تعرض الفنان حسن حسني خلال الأيام الماضية إلى أزمة صحية استدعت دخوله للعلاج بأحد المستشفيات .

وفور إعلان الفنان ” منير مكرم ” عضو اللجنة الصحية بنقابة المهن التمثيلية لذلك أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة ” تامر مرسي ” تكفلها بنفقات علاج الفنان حسن حسني بالكامل .

وقامت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان ” أشرف زكي ” بإصدار بيان صحفي يشكر من خلاله تامر مرسي .

وقال البيان : ” يتقدم مجلس نقابة المهن التمثيلية بخالص الشكر والتقدير للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على رعايتها وتكفلها بعلاج الفنان الكبير حسن حسني وهو واحد من رموز الفن المصري والعربي ” .

وكشف أشرف زكي عن تحسن الحالة الصحية للفنان حسن حسني وإنه بخير وصحته جيدة .