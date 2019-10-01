الشيف بوراك يلتقي بـ مي حريري قبل مغادرته لبنان

رفض الشيف التركي بوراك ان يغادر لبنان قبل ان يزور الفنانة اللبنانية ​مي حريري​، اذ انهما تربطهما صداقة قوية منذ اكثر من 10 سنين، اذ ان مي دائما ما تزور اسطنبول وتلتقي بعائلة بوراك ايضا.

وتناول الثنائي الغداء في أحد المطاعم اللبنانية في بيروت وإطمأن على صحّتها بعد وعكتها الصحيّة الأخيرة، والتقطا الصور مع بعضهما.

الجدير ذكره ان ​الشيف بوراك​ كان قد زار مؤخرا الفنانة نانسي عجرم والفنانة يارا، وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لهنّ معه، فقد حظيت زيارته للبنان اهتماما كبيرا.