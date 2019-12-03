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الصورة الأولى الواضحة لطفل هازال كايا وهو يستلقي على صدرها

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تداول عدد من رواد ومتابعي مواقع التواصل الإجتماعي صورة تظهر فيها الممثلة التركية ​هازال كايا​ برفقة طفلها فكرت علي، والتي هي الصورة الأولى التي يظهر فيها وجه الطفل بشكل واضح.
وظهرت كايا في الصورة وهي تبتسم بينما تغمر طفلها الذي ظهر وجهه واضح في الصورة وهو يستلقي على صدرها.

hazal kaya

وتفاعل المتابعون بشكل كبير مع الصورة، إذ أعربوا عن إعجابهم الشديد ببراءة الطفل وجماله.
الجدير ذكره ان علي أتاي زوج هازال كايا كان اهداها مؤخرا عقد ألماس يبلغ سعره 20 الف دولار أميركي، وذلك بمناسبة انجابها، اذ انه حضر الى المستفشى وأعطاها اياه بوجود أمها.

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