دائمًا ما يتم تسليط الضوء على حياة المشاهير لمعرفة كل شيء عن حياتهم، وخاصة على المستوى العائلي، حيث يبحث روّاد ” السوشيال ميديا ” عن الجوانب الخفية لحياة الفنانين وأهمها أفراد عائلتهم البعيدون عن أضواء الشهرة، ومن بين هؤلاء الفنانة السورية كندة علوش التي ظهر مؤخرًا شقيقها “بدر” الذي لا يعرفه الجمهور.

حيث نشرت كندة صورة لشقيقها، على حسابها الرسمي على تطبيق إنستجرام، حيث كانت معه علي أحد الشواطئ وحرصت علي تهنئته بعيد ميلاده خلال تعليق أرفقته بتلك الصورة قائلة: “بدورة حبيبي.. كل سنة وانت أحلى وأهضم وأحسن رفيق وأخ، الله يوفقك ويسعدك وتضل جنبي على طول”.

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من ناحية أخري، تعاقدت الفنانة السورية كندة علوش والفنانة المصرية إنجي المقدم على مسلسل جديد يحمل اسم «الستات بتعرف تقتل» من إخراج محمد سلامة.

وتواصل الشركة المنتجة لمسلسل «الستات بتعرف تقتل» في التحضير والاستقرار على باقي الأبطال، على أن يبدأ تصويره في شهر أغسطس الجاري، حيث يجري مخرج العمل معاينة أماكن التصوير، ومن المتوقع أن يلاقي المسلسل نجاحًا واسعًا

المسلسل تدور أحداثه في 12 حلقة، وتحيط به حالة من الغموض، ومن المقرر عرضه على منصة “شاهد VIP” الإلكترونية، مؤكدا أنه يجري عقد الجلسات التحضيرية مع فريق العمل للاتفاق على تفاصيل العمل، والمسلسل يضم عددا كبيرا من الأبطال مثل كندة علوش وإنجي المقدم وأحمد توفيق وغيرهم الكثير من النجوم.

فيما كانت آخر أعمال كندة علوش حكاية «ضي القمر» من «مسلسل إلا أنا»، والمسلسل عبارة عن دراما مستوحاة من قصص حياتية وفكرتها للكاتب يسرى الفخرانى، تدورأحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور في 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية في معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة.

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