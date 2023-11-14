احتفل شريف داش، شقيق أحمد داش، منذ قليل، بخطوبته على فتاة تدعى ماجي، في أجواء عائلية، وذلك بعد أيام قليلة من خطوبة شقيقه كريم، والتي تصدرت السوشيال ميديا الأسبوع الماضي.

خطوبة شقيق أحمد داش

وحرص على حضور حفل الخطوبة عدد من أفراد أسرة العروسين منهم أحمد داش والبلوجر دينا داش، وغلبت أجواء البهجة والفرح على الحفل.

وظهرت خطيبة شريف داش بإطلالة لافتة ومميزة، خطفت بها الأنظار، مرتدية فستانا لامعا مكشوف الأكتاف واتسم بستايل الكب وقصير فوق الركبة، وهو ما جعل إطلالتها ملفتة.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت على وضع المكياج بلمسات بسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.

أحدث أعمال أحمد داش

يذكر أن أحمد داش تعاقد مؤخرًا على المشاركة في فيلم شمس الزناتي، بطولة محمد إمام، والعمل يحاكي فيلم الزعيم عادل إمام الذي حمل نفس الاسم وعُرض في 1991، والفيلم الجديد يضم أمينة خليل، أحمد خالد صالح، وطه دسوقي، ومن تأليف محمد الدباح وإخراج عمرو سلامة.

كما حقق داش نجاحًا ملحوظًا في الموسم الرمضاني الماضي 2023 بمسلسل جعفر العمدة، الذي شارك في بطولته مع محمد رمضان، وتصدر العمل تريندات السوشيال ميديا وقت عرضه.

وضم عدد من النجوم منهم زينة، هالة صدقي، مي كساب، منة فضالي، إيمان العاصي، منذر رياحنة، أحمد فهيم، وجوري بكر، وكان من تأليف محمد سامي ومهاب طارق وإخراج محمد سامي.

وسبق وعلقت دينا داش على نجاح شقيقها في تصريحات صحفية، وقال : أحمد أخويا بيختار أدواره بعناية شديدة، ويركز في الأدوار التي ستضيف لمسيرته، كما أنه شخص مجتهد للغاية ويعطي كل شخصية يقدمها حقها في المذاكرة والتحضيرات.

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