وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، المطربة اللبنانية فيروز بأنها “جميلة وقوية للغاية” بعد لقاء بينهما جاء بعد قليل من وصوله إلى بيروت، أمس الاثنين.

ويزور ماكرون العاصمة اللبنانية للمرة الثانية خلال أقل من شهر، كي يحث السياسيين على تشكيل حكومة مؤلفة من خبراء قادرة على القضاء على الفساد والهدر والإهمال وإعادة البناء، بعد الانفجار المدمر الذي شهده مرفأ بيروت في أغسطس الماضي، وأودى بحياة 190 شخصا.

وقد نشر حساب فيروز على تويتر مجموعة صور من اللقاء حيث ظهرت أثناء قيام ماكرون بمنحها وسام جوقة الشرف الفرنسي، وهو أعلى تكريم رسمي في فرنسا أنشأه نابليون بونابرت عام 1802.







وفيروز، 85 عاما، أيقونة الغناء اللبناني، وإحدى أشهر المطربات في العالم العربي، ويجسد صوتها “دراما لبنان” من أوج ازدهاره، مرورا بصراعاته، وحتى أحدث صدمة تعرض لها.

وقال الرئيس الفرنسي في بث تلفزيوني عقب اللقاء “قطعت التزاما لها (فيروز)، مثلما أقطع التزاما لكم هنا الليلة بأن أبذل كل شيء حتى تطبق إصلاحات ويحصل لبنان على ما هو أفضل. أعدكم بأنني لن أترككم”، بحسب ما أوردت “رويترز”.

ووصف ماكرون فيروز بأنها “جميلة وقوية للغاية”، وقال “تحدثت معها عن كل ما تمثله بالنسبة لي عن لبنان نحبه وينتظره الكثير منا.. عن الحنين الذي ينتابنا”.

وعندما سئل عن أغنيته المفضلة لفيروز أجاب بأنها “لبيروت” التي كانت تذيعها القنوات المحلية، بينما كانت تعرض صورا للانفجار وتبعاته.