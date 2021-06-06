انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صورا للطفل ” محمد الفخراني ” والتي صدمت الجمهور بعد ظهوره بشكل مختلف عما اعتادوا عليه .

حيث ظهر الطفل محمد الفخراني بعد خسارته لجزء كبير من وزنه ما يقارب من ال 20 كيلو جرام وهو ما أدى إلى تغير شكله تماما .

يذكر أن محمد الفخراني كان قد شارك في عدد من الأعمال الفنية الهامة منها : مسلسل ” صاحب السعادة ” ومسلسل ” الرجل العناب ” ومسلسل ” ريح المدام ” ومسلسل ” سرايا عابدين ” وفيلم ” بابا ” وفيلم ” كلب بلدي ” وفيلم ” كابتن مصر ” .

ومع بداية ظهوره تم تداول شائعة أنه حفيد الفنان ” يحيى الفخراني ” لوجود تشابه كبير بينهما إلا أنه نفى وجود أي صلة قرابة بينه وبين الفنان الكبير .