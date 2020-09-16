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حلت “منة الله الجواهرجي”، إبنة الفنانة الراحلة “شويكار”، ضيفه في أول ظهور لها من خلال “برنامج 90 دقيقة” المذاع عبر فضائية “المحور”، وصرّحت إنها ورثت العديد من الأشياء عن والدتها، من بينها صوتها وضحكتها حيث أضافت قائلة:”الناس لما تشوفني تعرف إني بنتها”.

ووصفت منة الله والدتها الراحلة بأنها كانت طيبة بصورة غير عادية وكانت تُدلل أحفادها؛ وخلال الحديث نفت منة الله وجود غيرة بين والدتها والفنان فؤاد المهندس بسبب شهرته الواسعة، قائلة: “كانوا مشغولين ومعندهمش وقت لموضوع الغيرة” .

منة الله الجواهرجي إبنة شويكار في أول ظهور لها



وبالتعريف عن منة الله الجواهرجي يشار إلي أنها الإبنة الوحيدة للراحلة شويكار، وهي ليست ابنة الفنان الراحل فؤاد المهندس، الذي تزوج والدتها لمدة 20 عامًا، حيث أنجبتها شويكار من زوجها الأول المحاسب “حسن نافع الجواهرجي”، وتحمل ملامح الشبه بينها وبين والدتها شويكار، خاصة أن فارق السن بينهما ليس كبير فأنجبتها في عمر الـ17 عامًا.

حصلت شويكار على لقب الأم المثالية، بسببها، إذ ترملت في عمر الـ18 عامًا، وظلت تعمل وتدرس وتربي طفلتها “منة”، فاختارها نادي “سبورتنج” لتصبح الأم المثالية. تربت “منة” مع أبناء الفنان الراحل فؤاد المهندس “أحمد ومحمد”، فهم بمثابة أشقائها.

صورة زفاف “شويكار” على زوجها الأول ووالد إبنتها “حسن نافع الجواهرجي”



تزوجت “منة الله الجواهرجي” من السيد محمود عطا الله، وأنجبت منه ابنتين هما “هند وفرح”. وتزوجت ابنتها “هند” قبل عدة سنوات من المنتج شريف فريد، وأنجبت ابنتها “نازلي”.

يُذكر أن الفنانة شويكار، توفيت الجمعة 14 أغسطس، عن عمر يناهز 85 عاما، عقب تعرضها لوعكة صحية نقلت على إثرها إلى مستشفى الصفا، وشيعت جنازة الراحلة من مستشفى الصفا، وتم دفنها فى مدافن الأسرة بمدينة 6 أكتوبر، وذلك بعد أداء صلاة الجنازة عليها بالمقابر.

وصرحت “منة الله الجواهرجي” في حوار تلفزيونى سابق أن وصية والدتها الأخيرة عدم إقامة عزاء لها حيث قالت: “اوعى تعملى عزاء أنا محبش اتعب حد”، وذلك قبل انتشار فيروس كورونا المستجد، مضيفة أن والدتها ظلت تعشق الراحل فؤاد المهندس حتى وفاته وأخذت له حمام محشى قبل وفاته بساعات قليلة.