نشرت “منى العتيبي” إبنة الفنانة الكويتية “إلهام الفضالة” عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيدوهات “إنستجرام”، صورة جديدة تجمعها بإبنتها “إلهام” التى تحمل نفس إسم جدتها، وذلك بعد حوالي عام كامل من ولادتها، حيث ظهرت ملامحها بوضوح لأول مرة عندما قررت والدتها التوقف عن إخفاء شكل وجهها في منشوراتها.

وارفقت العتيبي الصورة بالتعليق فقالت :” طفلتى الصغيرة”، وأثار الظهور الأول لحفيدة الفنانة بملامح واضحة، ضجة كبيرة علي السوشيال ميديا، حيث بدأ البعض يقارن بين شلكها وشكل والدتها منى العتيبي وجدتها النجمة المعروفة.

في سياق آخر، أثارت الفنانة إلهام الفضالة الإهتمام مؤخراً بما كشفته عن سنها الحقيقي وجنسيتها من خلال مقطع فيديو تناقله عدد من الحسابات الناشطة على السوشيال ميديا وأظهر أنها تحمل الجنسية الكويتية وأنها من مواليد العام 1974 أيها أنها تبلغ الـ46 عاماً، كما طلبت من ابنتها “منى” كشف هويتها وتبين أنها من مواليد العام 1991 أي أن عمرها 29 عاماً.