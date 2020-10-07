شارك الفنان المصري “مجدي كامل” جمهوره ومحبيه عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيدوهات “إنستجرام” بصورة ظهر فيها برفقة شقيقه وشقيقته، وأثار بهذا اهتمام الكثير من المتابعين الذين قارنوا بين شكل الفنان وشقيقه مؤكدين أن درجة الشبه بينهما كبيرة جداً.

وأرفق مجدي كامل تلك الصورة بالتعليق قائلاً: “إخواتي دكتوره عزه وخالد.. صباح الخير”، واستطاعت تلك الصورة أن تحصد عدد كبير من تعليقات وإعجابات الجمهور الذي لاحظ الشبه الكبير بين مجدي وبين شقيقيه، خاصة أن فارق العمر بينهما بسيط جدا.

في سياقٍ آخر، حذّر الفنان مجدي كامل مؤخراً جمهوره ومتابعيه من انتحال شخصيته على “فيسبوك”، مؤكداً أنه لا يمتلك أي حساب عليه، وعلّق على هذا من خلال حسابه الخاص في تطبيق الصور والفيديوهات “إنستجرام”: “مساء الخير. أنا معنديش فيس بوك ولا أي صفحة. أنا معنديش غير إنستغرام ده. حد بيتكلم علي الفيس باسمي. لو سمحتم اعملوا بلاغات ضد أي صفحة علي الفيس باسمي”.

وعلي الصعيد الفنى، حقق الفنان مجدي كامل نجاحاً مؤخراً من خلال مشاركته في الجزء الثاني من “مسلسل البيت الكبير”، بطولة لوسى، سوسن بدر، عبير صبرى، داليا مصطفى، حجاج عبد العظيم، وطارق صبرى، ودنيا المصرى، ومى فخرى، وأحمد صيام، وحسناء سيف الدين، وشريف باهر، وتيسير عبدالعزيز، وإيمان أيوب، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أحمد صبحى، وإخراج محمد النقلى وينتمى لمسلسلات الـ60 حلقة.