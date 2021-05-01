تداولت عدة حسابات نشطة معنيّة بنشر أخبار النجوم علي السوشيال ميديا، عدة صور شهدت ظهور «حبيبة» إبنة الفنان المصري “عمرو سعد” بعضهم كان والدها قد نشرها عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، وأوضحت تلك الصورة الشبه الكبير والواضح بينهما.

وتفاعل روّاد مواقع التواصل الإجتماعي وعدد كبير من المتابعي النجم عمرو سعد مع تلك الصور بشكلٍ لافت، التى شهدت ظهورًا نادرًا لإبنته الجميلة “حبيبة”، حيث أثنى عدد كبير من المتابعين علي برائتها وجمالها. فيما أشار البعض أنها تشبه والدها الفنان إلي حدٍ كبير.

الفنان عمرو سعد متزوج من سيدة الأعمال شيماء فوزي منذ عام 2008، وأنجب منها 3 أبناء هم: (رابي، وعلي، وحبيبة)، وحرص طوال فترة زواجه علي أن يبقي عائلته بعيدًا عن الأضواء، إلا أنه حاليًا يشارك بين الحين والآخر صور له مع أبنائه عبر حساباته الرسمية بمواقع السوشيال ميديا.

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فى سياقٍ آخر، نشرت السيدة شيماء فوزي، زوجة الفنان عمرو سعد عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك“، صورة تجمعها بزوجها الفنان، من كواليس تصوير “مسلسل ملوك الجدعنة” المعروض في سباق رمضان 2021 الجاري،

وعلّقت شيماء فوزي علي تلك الصورة: “مع سرية.. كواليس (ملوك الجدعنة)، مبروك النجاح الكبير.. تخطيت الإبداع والتجسيد.. لمستوى التوحد مع المشاهد، وأبكيت الملاين بحلقة موت الأم”.

وتدور أحداث مسلسل «ملوك الجدعنة» حول شخصين يواجهان العديد من المصاعب، ويتربص بهما شخص بمثابة العدو لهما، فيدخلان معه في صراع.

ويُعرض مسلسل ملوك الجدعنة على قناة MBC مصر في تمام الساعة 1 ظهرًا و7 مساءً و12:30 منتصف الليل، وأيضًا على منصة شاهد vip.

“مسلسل ملوك الجدعنة” إخراج أحمد خالد موسى، بطولة عمرو سعد، مصطفى شعبان، ياسمين رئيس، رانيا يوسف، دلال عبدالعزيز، عمرو عبدالجليل، أحمد صفوت، وليد فواز، يوسف شعبان، محمد التاجي.

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