معلومة خاطئة تداولت في الساعات الأخيرة حول الفنانة المصرية ياسمين صبري وغيابها عن حفل زفاف شقيقها، وتجاهلها حتى تهنئته، مستكملةً جولتها السياحية التي تقوم بها، وذلك بحسب روّاد مواقع التواصل الإجتماعي .

حيث أعتقد بعض روّاد مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الفنّية أن “ياسمين” لا ترغب بحضور زفاف شقيقها، وهذا ما أثار الجدل، مشيرين لإكتفتائها بنشر صور لها، خلال جولتها الأخيرة في البندقية وفرنسا.

كما نشرت ياسمين صورة لها من داخل طائرة خاصة لم يعرف إلى أي بلد تتجه وجهتها مع ابتسامة عريضة، وهذا ما عرضها للهجوم على السوشيال ميديا بسبب المعلومة الخاطئه حول موعد زفاف شقيقها الذي سيقام في يــوم 15 أكتوبر القادم وليس 15 سبتمبر الجاري كما أعتقد البعض.

وكان د/أشرف صبري والد الفنانة ياسمين صبرى أعلن خبر زواج نجله بلال منذ أيام، وأنه سيقام في يوم 15 أكتوبر داخل إحدى البواخــر في نهــر النيــل، ونشر والد ياسمين منذ أيام عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك“، صورة نجله “بلال” وبرفقته زوجته .

لا يفوتك مشاهدة – ياسمين صبري بإطلالة أنيقة جانب هليكوبتر خاصة في موناكو.. وارقام ثروة احمد أبو هشيمة تشغل الجمهور!

وأرفق “والد ياسمين” الصورة بالتعليق قائلًا : “فرح ابني الوحيد بلال صبري الأخ الشقيق لبناتي نرمين صبري وياسمين صبري وسيكون علي مركب لاف بوت بالنيل بحضور إخوته وأزواجهم والعائلة والصدقاء وذلك يوم ١٥ أكتوبر متمنيا لهم السعادة والهناء في حياتهم مع عروسة ابني الجميلة أريج سليلة العائلات الراقية الكريمة.. ألف مبروك لبلال واريج”.

وسبق أن أعلنت الفنانة ياسمين صبري غلق جميع الصفحات المزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي، ووجهت ياسمين الشكر للجهات المختصة التي حرصت على إغلاقها، كما أعلنت صفحتها الجديدة على فيس بوك والموثقة.

وتعرضت “ياسمين صبري” مؤخرًا للعديد من الإنتقادات والهجوم نظرًا لتقليدها لعدد من عارضات الأزياء علي رأسهم “جورجينا” صديقه لاعب الكرة الشهير “كريستيانو رونالدو” بعد اطلالات بعدد من الاطلالات المشابهة لاطلالات جروجينا كمــا اثــارت جدلًا بسبب أسعــــار آخر اطلالاتها والتي قد تتعدى الإطلالة الواحدة ب 100,000 جنية مصري.

ويُذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري كان مسلسل فرصة ثانية وشاركها في البطولة عدد كبير من نجوم الفن منهم احمد مجدي ايتن عامر هبه مجدي دياب ادوارد محمود البـــــزاوي هبه عبد الغني ساره الشامي محمد ابو داود احمد سامي نهال عنبر عمرو عمر الشنــــاوي محمد جمعه وغيرها إخراج مرقس عادل تأليف مصطفى جمال هاشم.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام نورت

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر فيسبوك “ نورت “