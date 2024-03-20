دوماً ما يحرص المطرب بهاء سلطان على إبقاء حياته الخاصة بعيدة عن الجمهور، إلا أنه وللمرة الأولى ظهر بصحبة ابنه وابنته بالإضافة لزوجته فى تشييع جثمان والد الأخيرة حماه.

وكان النجم بهاء سلطان حرص على مرافقة جثمان والد زوجته بمسجد الطباخ بميدان عابدين، لأداء صلاة الجنازة عليه وتشييعه إلى مثواه الأخير.

بهاء سلطان يعلن وفاة والد زوجته

ونعى النجم بهاء سلطان حماه الذى رحل عن عالمنا أمس الثلاثاء، وكتب على صفحته على فيسبوك: توفى إلى رحمة الله تعالى والد زوجتى الحاج مجدى الحلوانى الله يرحمه ويغفر له ويجعل قبره روضة من رياض الجنة.

من هي زوجة بهاء سلطان؟

وزوجة بهاء سلطان تدعى “جيرمين مجدي” وهي سيدة مصرية من خارج الوسط الفني، وكان بهاء سلطان قد أعلن في شهر نوفمبر عام 2013 عن زواجه منها، وهي شابة صغيرة في السن، وفي عام 2015 أثمر زواجهما عن ولادة توأم من البنات لهما وأسمياهما: (كاندي وكادي).

زواج بهاء سلطان

كان لزواج “سلطان” في 2013، العديد من التساؤلات والجدل حوله، حيث قرر الزواج من فتاة تُدعى “جيرمين مجدي” تصغره بـ 15 عاما.

وتزوج في عُمر الـ 41، في حين كانت زوجته 26 عامًا، ولم يقدم الفنان حينها على إقامة حفل زفاف ضخمًا، مكتفيًا بعقد القران بإحدى المساجد الكُبرى، وحفل بسيط، وسط حضور عدد قليل من زملائه بالوسط الفني.

كما حرص الفنان المصري أن تكون الزيجة مفاجأة لجمهوره، حتى إنها كانت بعيدة عن أعين الإعلام.

صورة أثناء ولادة زوجته

وفي يناير 2015، بات الفنان بهاء سلطان، حديث “السوشيال ميديا” بعدما تداولت له صورة من داخل غرفة العمليات، وهو يرافق زوجته في أكثر لحظاتها ضعفًا وألمًا.

ليظهر الفنان مرتديًا سكراب طبي، مع الكمامة، وهو يحمل طفلتيه التوأم حينها “كاندي وكادي”، ليلقب بـ”أبو البنات”.

نبذة عن بهاء سلطان

ولد “سلطان” لأب مصري وأم بحرينية، وكانت أولى انطلاقاته في عام 1998، حين غنى “احلف” من كلمات مصطفى كامل، لتنال رضا الجماهير، لتبدأ شهرته في عالم الغناء، ويواصل طرح الألبومات الغنائية، ويصبح واحدا من أشهر المطربين الذي عرفوا بـ”اللون الحزين والشعبي” بحلول عام 2002، بعد طرح ألبوم “يا ترى”.

يذكر أن بهاء سلطان قدم العديد من الأغاني المنفردة والألبومات الغنائية والأغاني المصورة كما وضع صوته على أغاني بعض المسلسلات الدرامية، مثل: ياللي ماشي عام 1999، قوم أوقف عام 2003، يدعي يا رب عام 2014

آخر أعمال بهاء سلطان

وفى جانب آخر طرح النجم بهاء سلطان أغنية جديدة بعنوان “مارتحناش” من كلمات هانى رجب وألحان اسلام معز وتوزيع عمرو صلاح ومنتج فنى سعيد امام ومدير إنتاج ماجد سليمان.

وكان النجم بهاء سلطان قد طرح عددا من الأغانى خلال الفترة الماضية، منها أغنية “دادينا” و”ندر عليا”، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى وتوزيع وسام عبد المنعم، كما طرح أغنية “دلوقتى عجبناكو” كلمات منة القيعي وألحان عزيز الشافعي وتوزيع احمد عادل ومكس ماهر صلاح وماستر جلال حمداوي، وطرح أيضا أغنية “الجو ولع” من كلمات باسم عادل وألحان محمد يحيى وتوزيع وسام عبد المنعم.

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