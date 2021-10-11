أعلن الفنان ” كريم فهمي ” عبر حسابه على إنستجرام عن حلوله ضيفا ببرنامج سهرانين مع الفنان ” أمير كرارة ” وذلك في الظهور الأول له بعد تعافيه من أزمته الصحية التي تعرض لها مؤخرا .

فنشر كريم فهمي من خلال خاصية الاستوري صورة تجمعه بأمير كرارة وكتب في تعليقه عليها : ” استنونا في سهرانين قريبا ” .

يذكر أن الفنان كريم فهمي كان قد تعرض لوعكة صحية مفاجئة إثر إصابته بجلطتين في الرئة نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات الخاصة واستدعت دخوله العناية المركزة .

وأشار في منشور له مؤخرا إلى خروجه من المستشفى على أن يستكمل علاجه في المنزل فقال : ” الحمد لله على كل شيء .. خرجت النهاردة من المستشفى وهكمل علاج من البيت إن شاء الله ” .

وتابع كريم فهمي : ” متشكر جداً جداً جداً لكل الناس اللي سألت واهتمت ولكل الناس اللي دعتلي وهي متعرفنيش .. آسف جدا لكل حد كلمني أو بعتلي ومعرفتش أرد ” .