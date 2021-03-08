أثار الممثل السوري هاني شاهين ضجة كبيرة بسبب منشوره على “فيسبوك” والذي أعلن من خلاله أنه يعاني من الفقر الشديد، وذلك لحدّ عدم مقدرته على شراء كيلو واحد من اللحم.

وكتب الممثل المعروف بدور ”العريف نوري“ في مسلسل “باب الحارة”: “الى من لا يهمه الامر مطلقاً .. انا الفنان المتقاعد هاني شاهين اقر واعترف بان لدي سؤال اريد ان اطرحه على من لا يهمهم الامر مطلقا لا من قريب ولا من بعيد علما بانني لم استشر زملائي الفنانين المتقاعدين امثالي من اجل عرضه على صفحتي هذه فعذرا منهم لان صاحب الحاجة ارعن”.

وأضاف: “السؤال هنا له علاقة بعلم الرياضيات وارجو ممن لا يملك الاجابة عليه ان ينورني وليس له مني الا جزيل الشكر .. بما ان كيلو اللحمه الغنم بعظمه صار اليوم بـ 16500“.

وختم: “فالسؤال هنا نحن الفنانون المتقاعدون راتبنا التقاعدي في نقابتنا الموقره 25000 ليرة سورية شهريا يعني حق كيلو لحمة.. فتصور يرعاك الله ورحم الله من قالها اقول قولي هذا واسال جنابكم ماهذا؟؟ .. فهل من احد عنده جواب لحل طلاسم هذه المعادلة؟”.