عثرت الشرطة الأميركية على بطل سلسلة أفلام “​Twilight​”، الممثل “غريغوري تيري بويس” البالغ من العمر 30 عاماً، وصديقته “ناتالي أديبوجو” 27 عاماً، متوفيين داخل منزله في لاس فيغاس، في ظروف غامضة ومازالت التحقيقات مستمرة ولا يوجد شبهه جنائية حتى الآن، وذلك بحسب ما كشفة موقع “جاست جيرد” .

كما ذكر موقع “Just Jared” أن سبب الوفاة غير واضح، ولكن الشرطة عثرت على مسحوق أبيض مجهول في مكان تواجد الجثتين، وحتى الان لم يُعلن عن ماهيته، ولا السبب الرسمي للوفاة.

بطل فيلم “Twilight”جريجوري تيري بويس

جريجوري تيري بويس

بويس عرف بدوره في سلسلة أفلام “Twilight” المأخوذة عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتبة الأمريكية “ستيفانى ماير” وقام ببطولته أفلام السلسلة كلا من “روبرت باتينسون” و “كريستين ستيورات”.

وخطفت السلسلة قلوب متابعيها بقصة الحب الغريبة بين “إدوارد” مصاص الدماء و”بيلا” الفتاة البشرية، واستطاع الفيلم أن يحقق نجاحاً منقطع النظير على مستوى العالم، حيث حقق فى أول يوم من عرضه ما يقارب من 36 مليون دولار وبلغت إيراداته الإجمالية 393 مليون دولار أمريكي.