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العثور على فنانة مشنوقة في شقتها وإشتباه في انتحارها

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كشفت وسائل إعلام وصحف هندية عن عثور الشرطة في الهند على جثة الفنانة ” بي بادماجا ” البالغة من العمر 23 عاما مشنوقة في شقتها بمدينة تشيناي .

وأشارت تقارير الشرطة الهندية إلى أن الفنانة الراحلة كانت تعاني من حالة نفسية سيئة بعد تراكم الديون عليها وبخاصة إنها لم تعرض عليها أية أعمال فنية طوال الفترة الماضية وهو ما أخبرت به شقيقتها في مكالمة أجرتها معها قبل الحادث .

كما تعرضت بي بادماجا للإنفصال عن زوجها قبل الحادث بشهر واحد بسبب خلافات بينهما ولديها منه إبن يبلغ من العمر عامين .

وأضافت التقارير أن هناك إشتباه في انتحارها وذلك لأن الشقة التي كانت تسكن فيها كانت مغلقة ومطفأة الأنوار لمدة يومين قبل العثور على الجثة .

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