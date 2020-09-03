أعربت المصممة السعودية ومقدمة البرامج العنود بدر عن تأثرها الشديد بسبب الانفجار الضخم الذي وقع في بيروت – لبنان مؤخرا، وأثنت العنود على المبادرات التي يقوم بها اللبنانيون من أجل تقديم المساعدات لبعضهم البعض على إثر الأضرار الكبيرة والفادحة التي لحقت بجزء كبير من العاصمة بيروت. وفي الوقت الذي كانت فيه زميلتها تصف صعوبة ما حدث في لبنان، لم تتمكن العنود من حبس دموعها التي خانتها على الهواء مباشرة. بدوره صبحي لفت إلى أن زميلته تأثرت بشدة بهذه المأساة لدرجة أنها تضع في معصمها سواراً على شكل العلم اللبناني مذكراً بأن “نصفها لبناني”.