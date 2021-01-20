أثارت الناشطة السعودية العنود العبدالله جدًلا كبيرًا بعد ظهورها عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، بدون ارتدائها للحجاب، مما دفع العديد من المتابعين لانتقادها بشكل كبير.

وقالت العنود عبدالله في الفيديو الذي ظهرت من خلاله أثناء تسريح شعرها: “نفس شكلي بس بدون حجاب، شعري لونه فاتح ان شاء الله يكون عجبكم مظهري الجديد، لكن عندي تعليق بسيط بهذا الخصوص”.

وأضافت المشهورة السعودية في ردها على تساؤلات جمهورها عبر سناب شات أنها كانت ترتدي الحجاب طوال السنوات الماضية “احتراما للمجتمع”، مشيرة إلى أنها قررت خلعه.

ولفتت العنود عبدالله إلى أنها ترى شكلها بلا حجاب أفضل وأنها كانت تلبسه دون وجود القناعة لديها. الأمر الذي فجر موجة جدل واسعة عبر المنصات الاجتماعية؛ بسبب تكرار مثل هذه المواقف من المشاهير.

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صعد هاشتاق بقوه إلى الترند ل العنود عبدالله

مشهوره السناب…

بعد خلعها للحجاب إذ لوحظ تفاعل من قبل المغردين …

برأيك هل خلعها للحجاب يزيد عدد مشاهدات سنابها…. pic.twitter.com/oRAEfD6qM2— رفع هاشتاق ترند (@abualward2020) January 20, 2021

ودشن المغردون وسما بعنوان “العنود عبد الله تخلع الحجاب”، اليوم الأربعاء، ليتصدر بدوره قائمة الترند في السعودية، وحاء في التعليقات: “نسأل الله العفو والعافية ،قلوب الناس بيد الله ، فاللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك”.

وقال متابع آخر: “اولا ما اتشرف اتابع اي احد من المشاهير لانهم وبنسبة ٩٥٪ مصالحهم شخصيه ومستفيدين أكثر منا كمتابعين ، الأمر الاخر خلعها للحجاب خاص فيها هي ومحاسبه لوحدها على امرها والله يصلح احوالنا واحوال جميع المسلمين، الله يحمي ديننا من بعض مفاهيم المشاهير ونظرتهم الشخصيه له وهو اعز واكرم منهم”.

وقالت متابعة أخرى:” يا ليتها سترت نفسها استغفر الله من العمليات تشوهت راح وجهها مربع”.

وقالت إحدى المتابعات:” تقول الحجاب كنت حاطته احترام للمجتمع !!! يعني الان ما عندها احترام لمجتمعها، ما يشرفني اتابع اي مشهور بعيد عن الله ثانيا هم اساس دمار كل البنات المراهقات وخراب عقولهم”.

وكانت مشهورة سناب شات العنود عبدالله، قد أثارت الجدل مؤخرا بعدما نشرت مقطع فيديو رفضت خلاله الزواج بأسلوب اعتبره المتابعون “غير لائق”.

وكشف مقطع فيديو، عن العنود عبدالله وهي تضع المكياج أمام مرآتها قائلة: ” سوري معلش لا حد يزعل مني.. بس أنا صدق ما بحب أحد يدخلي ويقولي عنود بتزوجك وفكري في الموضوع ليه ليه للدرجة دي يعني أنا كل من جه بتزوجه مو بقلل منكم أبدًا ” .

وتعد العنود عبدالله ضمن أبرز المشاهير في السعودية على سناب شات، إذ تملك مئات الآلاف من المتابعين من مختلف الدول الخليجية، وتقوم بنشر إعلانات تجارية ويوميات على حسابها الشخصي في السناب.