الغاء حفل احلام في “سمرات الثمام” في الرياض.. والسبب؟

أعلنت الفنانة الإماراتية أحلام، عن إلغاء حفلها بالرياض، والذي كان مقررًا إقامته يوم 6 مارس الجاري.

وقالت في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”: “تم إلغاء الجلسات بالكامل ولنا عودة بإذن الله قريبًا في رياض العز”.

تم الغاء الجلسات بالكامل 🙏🏻ولنا عوده باذن الله قريباً في رياض العز https://t.co/4VsNvGmloQ — A7lam #Ahlam2020 👸🏻🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) March 3, 2020

الحفل كان من المقرر إقامته ضمن فعاليات سمرات الثمامة في محمية الملك خالد الملكية، من تنظيم الهيئة العامة للترفيه، ويشارك مع أحلام خلال الحفل الفنان الكويتي عبدالله الرويشد، والفنان مساعد البلوشي.

هذا وقد وجهت الهيئة العامة للترفيه، رسالة اعتذار للجمهور السعودي وذلك بعد تأجيل كافة حفلات سمرات الثمامة، بسبب الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا المستجد وقالت الهيئة، في بيان لها: “نظرًا للظروف الحالية وتماشيًا مع الإجراءات الوقائية والاحترازية تم تأجيل سمرات الثمامة 2020 وسيتم إرجاع قيمة التذاكر المباعة للجميع مع تمنياتنا للجميع بالسلامة والصحة”.