الفنان أحمد مجدي ينشر صورة له برفقة زوجته .. والجمهور : ” كإنها أخته “

نشر الفنان المصري ” أحمد مجدي ” عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة له برفقة زوجته أثاء حضورهما لحفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي وظهورهما على السجادة الحمراء .

وظهر في الصورة وجه الشبه الكبير بين أحمد مجدي وزوجته وهو ما علق عليه الكثير من المتابعين بعد أن لاقت الصورة تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الإجتماعي وتداولها عددا من الحسابات .

فجاءت التعليقات التي اندهشت من وجه الشبه بينهما وتتأكد من إنها زوجته أم شقيقته مثل : ” هم ازاي شبه بعض كده ” و ” بجد مراته ” و ” شبه بعض أوي ” و ” كأنها أخته ” .

يذكر أن الفنان أحمد مجدي احتفل بحفل زفافه على زوجته التي تدعى ” نهى خطاب ” العام الماضي في حفل خاص حضره عدد من الأقارب والأصدقاء المقربين .