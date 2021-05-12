أعادت مجموعة من الحسابات الفنّية بمواقع التواصل الإجتماعي نشر عدة صور للفنان المصري أمير كرارة مع زوجته هند صلاح حسني، كان الأول قد نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيدوهات “إنستجرام”، واستطاعت زوجته أن تلفت الأنظار بجمالها في الصور المتداولة، وهذا ما ركزت عليه الكثير من تعليقات الروّاد.

وتزوج أمير كرارة وهند شقيقة لاعب كرة القدم السابق للنادي الأهلي والممثل أحمد صلاح حسني عام 2010، وانجبا 3 أطفال هما سليم ونيللي وليلى، ويحرص كرارة، على اصطحابها في المناسبات المهمة فقط، وأن يبعدها عن الإعلام والصحافة.

ومؤخرا احتفل الفنان أمير كرارة بعيد زواجه العاشر مع زوجته هند صلاح حسني محبيه، حيث كشف النجم المصري من خلال مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو كيف تغيرت ملامحها خلال رحلتهما معاً لتأسيس عائلتهما، التى تضم أطفالهما سليم وليلى ونيللي.

ونشر أمير كرارة من خلال خاصية ستوري بـ إنستجرام مجموعة من اللقطات المتتابعة تستعرض مشاهد من حياتهما الزوجية كعائلة واحدة، وقام بالتعليق عليها بقول:”الذكرى العاشرة لزواجنا.. اليوم مميز في حياتي.. أشكرك لاهتمامك بي.. وأقدر كل حبك وعطفك ودعمك”.

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وقبلها احتفل الفنان أمير كرارة عبر حسابه بـ إنستجرام بعيد ميلاد زوجته وشارك صورة تجمعه بزوجته، وأرفق تعليقًا قال خلاله، كل سنة وإنتي طيبة يا حبيبتي وعقبال 100 سنة ويخليكي لينا”.

وكشف أمير كرارة، خلال استضافته في “برنامج أنا وأنا“، مع الإعلامية سمر يسري، أنه يتدخل أحيانا في اختيار ملابس زوجته في المناسبات المختلفة، مشيرًا إلى أنها تُحسن اختيار الأزياء المناسبة للفعالية

وأضاف الفنان أمير كرارة، أن ابنه سليم صاحب الـ 10 سنوات، يمنع هو الآخر والدته من ارتداء الملابس المكشوفة، معلقا: “وديه حاجة بتبسطني”.

ويستعد أمير كرارة، لمسلسله الجديد عمر الناجى، الذى ينتمى لنوعية مسلسلات الـ 8 حلقات، والمقرر عرضه على منصة watch it الرقمية، وهو من تأليف وإخراج بيتر ميمى.

يُشار إلى أن أمير كرارة، يشارك بالسباق الرمضانى 2021 بـ “مسلسل نسل الأغراب” مع النجم أحمد السقا، الذى يعد أقوى مسلسلات هذا الموسم، من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج سينرجى

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