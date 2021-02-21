أعادت مجموعة من الحسابات الفنّية النشطة المعنية بأخبار الفنانين علي مواقع التواصل الإجتماعي، تداول عدة صور شهدت ظهور بنات الفنان القدير صلاح عبدالله الشابات اللاتى لفتن الانظار بجمالهن، وأكدت علي هذا الكثير من تعليقات المتابعين وروّاد تلك المواقع الفنيّة.

يُشار إلي أن هناك علاقة نادرة ورابط أسرية من نوع خاص، تجمع بين الفنان صلاح عبدالله وبناته، حيث وصفهن في إحدي الصور التى نشرها عبر حسابه بـ”إنستجرام” أنهن بمثابة «أمهات» له بعد وفاة والدته، كما أنه يعتبرهن وكأنهن صديقاته وشقيقاته، ليس بناته فقط، وصلاح عبدالله لديه 3 بنات هن: “دنيا وجنى وشروق”، كما أنه مشهور في الوسط الفني بلقب «أبو البنات».

وظهرت دنيا صلاح عبدالله، التي تعمل مذيعة في راديو ميجا FM، خلال برنامج «السفيرة عزيزة»، والتي تحدثت عن علاقتها بوالدها، إذ قالت: «أنا بنت أبويا، حب الأب لابنته تكون صافية لا يتخللها أي حسابات، وعلاقتي بأبي منذ طفولتي قوية جدا، فكنت أرافقه في أعماله، وأتذكر أنني كنت أذهب معه إلى المسرح، عندما كان عمري 3 أعوام».

وحرصت دنيا خلال الحلقة، على التعبير عن حبها لوالدها، من خلال غنائها لأغنية «أنا بنت أبوي»، «بحب بابا زيادة شوية، أو هو صاحبي وقريب مني بشكل أكبر». وتذكرت دنيا، الوقت الذي جاء فيه زوجها لطلب يدها من والدها، إذ قالت «كان عندي إحساس إنني لن أجد مميزات أبي في أي شخص آخر، رغم ارتباطي الشديد بزوجي، والسلبيات التي قد تكون في والدي، قامة الحب لما تعلى أوي مش بنشوف عيوب الشخص اللي بنحبه».

وقال صلاح عبد الله عند ظهوره مع بناته وزوجته أمس ضيوفا علي برنامج واحد من الناس مع الإعلامى عمرو الليثي على شاشة الحياة: «أنا عندى دعوة بأدعيها حاليا في الصلاة يارب اكرمنى في اسرتى وصحتى، والبنات عندى بالدنيا ورزقهم واسع وعمرى ما زعلت أو قلت أنا عاوز ولد».

وعلي الصعيد الفني، يُشارك الفنان صلاح عبدالله حالياً في “مسلسل جمال الحريم” الذي ينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، وهو تأليف سوسن عامر وإخراج منال الصيفى، وبطولة نور اللبنانية، وخالد سليم، ودينا فؤاد، وإسلام جمال، وحازم سمير، وفراس سعيد، وكريم عبد الخالق، ورنا رئيس، وهدى الأتربى ومحمد شاهين، كما يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف خلال الأحداث وعلى رأسهم الفنان صلاح عبد الله.

وشارك الفنان صلاح عبد الله مؤخرا في بطولة “مسلسل 2 في الصندوق” ضمن اشتراكه في الموسم الرمضاني. المسلسل من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمد مصطفى، وبطولة حمدي الميرغني، أوس أوس، نهى عابدين، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، انتصار، رحاب الجمل، هايدي رفعت، أحمد عبد الله محمود وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في 30 حلقة.